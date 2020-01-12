"شريك أمريكا وصديق الجميع"..ماذا قال ترامب عن سلطان عمان الراحل قابوس؟

كتبت- رنا أسامة:

بعد أكثر من 24 ساعة على وفاة السلطان العُماني قابوس بن سعيد، أصدر الرئيس الأمريكي دنالد ترامب بيانًا لتقديم تعازيه لشعب عُمان، واصفًا إيّاه بـ"الزعيم الأطول خدمة في الشرق الأوسط".

وقال ترامب في البيان الذي نشره البيت الأبيض في وقت مبكر، الأحد: "حزنت أنا وميلانيا للغاية لنبأ وفاة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، ونُعرب عن تعازينا الحارة للشعب العُماني، كالزعيم الأطول خدمة في الشرق الأوسط، السلطان قابوس جلب السلام الازدهار لدولته وكان صديقا للجميع..

وتابع ترامب: "جهوده غير المسبوقة بالانخراط بالحوار وتحقيق السلام في المنطقة أظهرت لنا أهمية الاستماع إلى كل وجهات النظر، السلطان قابوس كان شريكا وصديقا حقيقيا للولايات المتحدة، عمل مع 9 رؤساء أمريكيين مختلفين.."

وأكمل: "سنُخلد ذكراه عبر الاستمرار بتقوية الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية وعُمان، سنفتقد السلطان قابوس حقًا، وعزاءنا أن إرثه القوي سيبقى".

كان السلطان قابوس توفي ليل الجمعة/ السبت بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون عن عمر ناهز 79 عامًا. ويُعد الرئيس الأطول حُكمًا بين القادة العربي؛ إذ حكم السلطنة لنحو 5 عقود.

وأدّى ابن عمه هيثم بن طارق آل سعيد اليمين الدستورية سلطانًا جديدًا لعُمان، أمس السبت، تنفيذًا لما جاء في وصية السلطان الراحل قابوس. وفور تنصيبه، تعهّد بالسير على خُطى سلفه.

وأعلنت دول مصر والإمارات والكويت والأردن والبحرين، أمس السبت، الحِداد لثلاثة أيام على السلطان الراحل قابوس. وقررت الدول الخمس تنكيس الأعلام.