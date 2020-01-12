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بعد انطلاق رماد وأبخرة من بركان ثائر.. الفلبين ترفع حالة التأهب

11:14 ص الأحد 12 يناير 2020
بعد انطلاق رماد وأبخرة من بركان ثائر.. الفلبين ترفع حالة التأهب

بركان ثائر

مانيلا- (د ب أ):

أطلق بركان يقع جنوب العاصمة الفلبينية رمادا وأبخرة وصلت إلى ارتفاع 100 متر في الهواء، الأحد، مما دفع السلطات لرفع حالة التأهب.

والانفجار البركاني سبقه نشاط تصاعد للأبخرة في أجزاء أخرى من بركان "تال" بإقليم باتانجاس، على بعد 66 كيلومترا جنوب مانيلا.

ورفع المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل مستوى التأهب في بركان "تال" إلى "الثاني" مما يعني أن "هناك احتمالا لوجود مواد منصهرة ربما تؤدي أو لا تؤدي إلى ثوران".

وأضاف: "يتم تذكير الجمهور أن الفوهة الرئيسية يتعين أن تكون منطقة محظورة بشكل صارم، نظرا لأن انفجارات الأبخرة المفاجئة يمكن أن تحدث ويمكن أن تنطلق تركيزات من غازات بركانية قاتلة".

وبركان "تال" وهو ثاني أكثر بركان نشاطا في الفلبين من المزارات السياحية المشهورة بسبب بحيرته البركانية الساحرة.

بركان ثائر الفلبين حالة التأهب مانيلا

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