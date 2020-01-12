"مُرهق".. وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي يعتزم اعتزال السياسة

تل أبيب- (د ب أ):

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ، الأحد، أن وزير المالية موشيه كحلون يعتزم اعتزال الحياة السياسية وإعلان ذلك في مؤتمر صحفي.

وأشارت الصحية إلى أن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي قلص مشاركته في الفعاليات السياسية منذ انتخابات الكنيست التي جرت في أبريل من العام الماضي.

وكحلون هو الاسم الخامس المُدرج على قائمة حزب ليكود للانتخابات المقررة في مارس المُقبل.

وذكرت الصحيفة أن كحلون أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأوضح له أنه سيعتزل العمل السياسي لشعوره بالإرهاق بعد 5 سنوات من العمل المكثف في وزارة المالية.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو حاول إقناع كحلون بالبقاء، إلى أن كحلون أكد له أن القرار نهائي وأنه يعتزم تكريس وقته لأسرته وحفيديه.

وكان كحلون عاد للعمل السياسي قبل سنوات، وأسس حزب "كلنا" وفاز في عام 2014 بعشرة مقاعد في انتخابات الكنيست. إلا أن مقاعده تراجعت إلى أربعة فقط في انتخابات أبريل 2019.

ووافق الحزب بعد ذلك على دخول الانتخابات مع حزب ليكود في انتخابات سبتمبر 2019 حتى يضمن دخول الكنيست دون أن يتم استبعاده.

وسبق أن شغل كحلون منصب وزير المواصلات ووزير الرفاه والخدمات الاجتماعية.