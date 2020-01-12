"لبحث مقتل سليماني".. وفد حكومي سوري رفيع المستوى يزور في طهران

دمشق- (د ب أ):

أفادت تقارير إخبارية بأن وفدا حكوميا سوريا رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، سيُجري زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن الوفد سيضم في عضويته نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم، ووزير الدفاع العماد علي عبدالله أيوب.

ونقلت عن مصادر دبلوماسية في دمشق أن المباحثات بين الجانبين ستتطرق حتماً إلى آخر التطورات، ومن أبرزها قتل الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، والرد الإيراني على هذه العملية.

من جانبها، ذكرت قناة "الميادين" الفضائية أن الوفد سيؤكد خلال الزيارة على وقوف سورية إلى جانب إيران في مواجهة التحديات المشتركة، كما سيقدم الوفد واجب العزاء وإعلان التضامن مع إيران في هذه المرحلة.