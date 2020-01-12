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أمير قطر في عُمان للتعزية في وفاة السلطان قابوس

10:41 ص الأحد 12 يناير 2020
أمير قطر في عُمان للتعزية في وفاة السلطان قابوس

أمير قطر

الدوحة- (د ب أ):

أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) بأن الأمير تميم بن حمد توجه إلى سلطنة عمان صباح الأحد لتقديم التعازي في وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وكان الأمير تميم نعى السلطان قابوس أمس السبت. وكتب على حسابه عبر تويتر: "هذا يوم حزين لجميع الشعوب الخليجية كما للأشقاء في عمان ... ببالغ الأسى تلقينا في قطر نبأ رحيل السلطان قابوس إلى رحمة الله تعالى تاركا وراءه بلدا ناهضا وإرثا عظيما يعتز به الجميع. إنه فقد كبير للأمتين العربية والإسلامية .. نعزي الشعب العماني الشقيق".

وأعلن البلاط السلطاني العماني ليل الجمعة/السبت وفاة السلطان قابوس، الذي حكم البلاد لنحو 5 عقود، بعد معاناة مع المرض.

وأعلنت سلطنة عمان رسميا أمس تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد.

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