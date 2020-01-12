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الخارجية الإيرانية: ننتظر ردا من قوات الأمن بشان احتجاز السفير البريطاني

08:55 ص الأحد 12 يناير 2020
الخارجية الإيرانية: ننتظر ردا من قوات الأمن بشان احتجاز السفير البريطاني

ارشيفية

طهران - (د ب أ):

أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم الأحد أنها تنتظر تقريرا من قوات الأمن بشأن تفاصيل احتجاز السفير البريطاني في طهران لعدة ساعات خلال مشاركته في احتجاجات في طهران الليلة الماضية.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية فإنه تم إبلاغ السفير خلال احتجازه بالاحتجاج على حضوره في التجمع.

وكانت الخارجية البريطانية أكدت أن احتجاز سفيرها يتعارض مع القوانين الدولية.

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