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رئيس وزراء استراليا : سندرس تشكيل لجنة تحقيق في أسباب اندلاع الحرائق

08:25 ص الأحد 12 يناير 2020
رئيس وزراء استراليا : سندرس تشكيل لجنة تحقيق في أسباب اندلاع الحرائق

سكوت موريسون

كانبيرا - (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الأحد إن حكومته ستدرس تشكيل لجنة تحقيق في أسباب اندلاع الحرائق بالبلاد، وذلك وسط الانتقادات المستمرة التي يتعرض لها بسبب معالجته هو وإدارته لهذه الأزمة.

وأعرب موريسون - حسبما نقلت قناة "فرنسا 24" - عن اعتقاده بأن تشكيل هذه اللجنة سيكون ضروريا، مشيرا إلى أنه سيقدم الاقتراح من خلال مجلس الوزراء بهدف تنفيذه في أقرب وقت، واعترف بتزايد غضب المواطنين حيال هذه الحرائق التي تسببت حتى الآن في إحراق مساحة بحجم كوريا الجنوبية.

من جانبها، ذكرت السلطات الأسترالية أنه على الرغم من أن الحرائق من المقرر أن تهدأ هذا الأسبوع، إلا أن الأزمة لم تنته بعد.

يذكر أن الحرائق المشتعلة منذ شهر سبتمبر الماضي قد تسببت في مقتل 28 شخصا حتى الآن وتدمير أكثر من ألفي منزل ونحو 10 ملايين هكتار من الأراضي.

هذا المحتوى من

Asha
سكوت موريسون استراليا اندلاع حرائق تشكيل لجنة تحقيق
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