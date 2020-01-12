الهند : الجيش الباكستاني استهدف عدة مواقع وقرى أمامية في قطاع "بونش" بكشمير

نيودلهي - (أ ش أ):

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية إن قوات الجيش الباكستاني انتهكت وقف إطلاق النار بشكل غير مبرر، واستهدفت عدة مواقع وقرى أمامية على طول خط المراقبة في قطاع "بونش" بولاية "جامو وكشمير".

وأضاف المتحدث - حسبما نقلت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية اليوم الأحد - أن القوات الباكستانية أطلقت النار من أسلحة صغيرة كما استخدمت قذائف الهاون خلال انتهاكها غير المبرر لإطلاق النار على طول خط المراقبة، مشيرا إلى أن قوات الجيش الهندي ردت بالشكل المناسب.

ولم ترد أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو وفيات جراء إطلاق النار المتبادل بين الجانبين.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".