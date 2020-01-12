الجيش الليبي: المليشيات خرقت الهدنة بالمنطقة الغربية

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أن قوات حكومة الوفاق قامت بخرق الهدنة المقررة لوقف أطلاق النار في طرابلس.

قال اللواء المبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية إن "المليشيات قامت بخرق الهدنة في أكثر من محور بكل أنواع الأسلحة بما فيه المدفعية ونحن ما زلنا ملتزمون بالبلاغ الصادر لنا قبل منتصف الليلة من القيادة العامة لغرفة المنطقة الغربية وننتظر أي تعليمات جديدة منها"، وفق سبوتنيك.

أعلن الجيش الوطني الليبي وقف إطلاق النار بدءا من ليلة الأحد بالتوقيت المحلي، حسبما أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري.