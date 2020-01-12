مقتل 7 على الأقل في عاصفة قوية جنوبي الولايات المتحدة

واشنطن - (د ب أ):

قتل 7 أشخاص على الأقل في عاصفة تسببت في إلحاق الدمار جنوبي الولايات المتحدة.

وتسببت العاصفة على مدار يومين في مقتل 3 اشخاص في لويزيانا ومثلهم في ألاباما ورجل أخر في تكساس.

وقال مكتب مقاطعة إبريشية بوسير شمال غربي لويزيانا، بعد أن وصل الاعصار للمنطقة" تسببت العاصفة الليلة الماضية في ازهاق روحي زوجين ودمرت منزلهما ".

وأضاف مكتب الشريف أن " العاصفة نقلت منزلهما من موقعه الأصلي لمسافة مئتي قدم (61 مترا)".

وفي الوقت نفسه تسببت العاصفة في انقطاع كبير في التيار الكهربائي.

واعتبارا من بعد ظهر السبت تعرض عشرات آلاف الأشخاص إلى انقطاع في التيار الكهربائي، وفقا لسلطة الكهرباء في ولاية ألاباما.