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الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار غربي ليبيا

11:24 م السبت 11 يناير 2020
الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار غربي ليبيا

اللواء أحمد المسماري

وكالات

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، وقف العمليات العسكرية اعتبارًا من الساعة الثانية عشر صباح 12 يناير الجاري، في المنطقة الغربية من البلاد.

وقال المسماري، في بيان مساء اليوم السبت، "تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن وقف لإطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، وذلك اعتبارًا من صباح الغد الأحد، على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت".

وكان الجيش الليبي شن معارك مع ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني وميليشيات تابعه لها مدعومة من تركيا، خلال الفترة الماضية،

ونجح الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر في السيطرة على عدة مدن غرب ليبيا أهمها مدينة سرت.

أحمد المسماري ليبيا الجيش الليبي العمليات العسكرية

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