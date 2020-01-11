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رئيس المجلس الأوروبي يبحث مع الرئيس التركي الأزمة الليبية

10:59 م السبت 11 يناير 2020
رئيس المجلس الأوروبي يبحث مع الرئيس التركي الأزمة الليبية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

اسطنبول - (د ب أ)

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، اجتماعًا مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في إسطنبول لمناقشة الأزمة الليبية وسط جهود دبلوماسية لاحتواء صراع طال أمده في البلد الواقع في شمال أفريقيا.

وعقب الاجتماع، نشر ميشيل تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "لقاء في إسطنبول مع الرئيس أردوغان حول كيفية تعاون الاتحاد الأوروربي وتركيا، لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط وليبيا".

وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية، بأن اللقاء الذي استمر لساعتين بقصر "دولمة بهجة"، ركز على "التطورات الإقليمية وكذلك العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

ومن المقرر أن يلتقي رئيس المجلس الأوروبي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، في القاهرة غدًا الأحد.

رجب طيب أردوغان المجلس الأوروبي الأزمة الليبية أفريقيا الاتحاد الأوروربي

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