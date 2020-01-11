ما هي المنظومة الدفاعية التي أسقطت الطائرة الأوكرانية في إيران؟

صور- أجزاء من الصواريخ الإيرانية التي سقطت في العراق

كتب - محمد صفوت:

اعترفت إيران، فجر اليوم السبت، بإسقاط طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية من طراز بوينج 737، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176، فيما وصفه هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بأنه "خطأ بشري".

وقعت الكارثة الجوية بعد ساعات فقط من إطلاق إيران صواريخ باليستية قصيرة المدى على قواعد عسكرية تضم القوات الأمريكية في العراق صباح الأربعاء الماضي، ردًا على غارة أمريكية بطائرة أسفرت عن مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني. في بغداد الأسبوع الماضي.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال أول أمس الخميس، إن المسؤولين الكنديين لديهم معلومات تؤكد أن طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية قد سقطت في إيران بفعل إطلاق صاروخين أرض - جو روسيي الصنع.

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم السبت، الضوء على الصاروخي الروسي الصنع الذي أسقط الطائرة الأوكرانية في إيران.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن النظام والإعلام الإيراني، حاولوا الترويج لرواية مغلوطة بشأن سقوط الطائرة، محاولين تلفيقها للخطأ البشري، على عكس ما أشار إليه رئيس الوزراء الكندي ومسؤولين أمريكيون تحدثوا مع الصحيفة.

وأضافت "واشنطن بوست" إن الطائرة الأوكرانية سقطت بنظام صواريه "إس إيه - 15" وهو روسي الصنع.

منظومة "إس إيه - 15"

تُعرف المنظومة الدفاعية الروسية "إس إيه - 15" باسم منظومة "تور" وهو نظام دفاع جوي يمكنه إسقاط الطائرات القريبة نسبيًا.

يمكنه إصابة الأهداف على ارتفاع 32.8 ألف قدم، ولديه قدرة على تتبع الأهداف لمسافة تصل إلى أكثر من 15.5 ميل.

وبحسب المصادر العسكرية التي تحدثت مع "واشنطن بوست" فإن الصاروخ "إس إيه - 15" مصمم لإسقاط الأجسام التي تطير على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة ويمكن للمنظومة تتبع 48 هدفًا في نفس الوقت، وإطلاق صاروخين في نفس الوقت إذا لزم الأمر.

ويقول ويل ماكنزي، الباحث المشارك في برنامج الدفاع بمركز الأمن الأمريكي، إن نظام الصاروخ "إس إيه - 15" يُعد من الأنظمة الدفاعية المتنقلة.

وفي ذات الصدد يقول، مايكل دويتسمان، باحث مشارك في مركز دراسات منع الانتشار النووي بمعهد ميدلبري للدراسات الدولية، أن هذا النظام قادر على إصابة أهداف على بعد نحو 7.5 ميل.

بحسب المصادر العسكرية، فإن المنظومة التي استهدفت الطائرة الأوكرانية تعتمد على تدمير الأهداف بالشظايا فور انفجارها، حيث ترسل الشظايا بقوة انفجارية هائلة تخترق أجسام الطائرات والأهداف المعدنية في الهواء.

كيف حصلت إيران على المنظومة الروسية؟

في عام 2007، أعلن مسؤولون رسميون روس، بأنهم قاموا بتسليم إيران نظام "إس أيه - 15" المعروف بنظام "تور إم - 1" إلى إيران.

وأشارت الصحيفة، إلى أن زميلتها البريطانية "جارديان" نشرت في نفس العام تقريرًا يفيد بحصول إيران على 29 نظامًا دفاعيًا بقيمة 700 مليون دولار من روسيا.

ويقول دويتسمان، للصحيفة، إن واشنطن شعرت بالقلق فور امتلاك طهران منظومة "إس أيه - 15" لما مثله وقتها من تحسنًا كبيرًا في أنظمة الدفاع الإيرانية.

خطأ بشري أم إسقاط متعمد؟

قالت وكالة رويترز، في نبأ لها عقب سقوط الطائرة، إن منظومة " "إس أيه - 15" لا تنطلق ذاتيًا لكنها تعمل بشكل يدوي إذ يجب تحديد الهدف على شاشة المنظومة ومن ثم إطلاق الصاروخ.

وتقول الصحيفة الأمريكية، أن المراقبون للأوضاع في الشرق الأوسط أكدوا تأهب القوات الإيرانية للرد على مقتل سليماني، خاصة في الوقت الذي استهدفت طهران قواعد عسكرية في العراق بها قوات أمريكية ردًا على مقتل سليماني.

ويقول مايكل سبيرتاس، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" إن القلق في طهران دفعهم لحالة التأهب القصوى وإطلاق النار على كل ما يتحرك في السماء.

ويضيف دويتسمان، أنه إذا أطلقت إيران صاروخًا أصاب الطائرة، فإنه يعتقد أن ذلك سيكون "حادثًا كاملاً".

وأكد أن الحادث غريب ومن الصعب تخيل أن منظومة الدفاع الإيرانية لم تدرك أي هدف تستهدفه الصواريخ، متسائلاً كيف سمحوا للطائرة بالإقلاع في حالة تأهب قصوى للقوات الإيرانية؟ وكيف سمحوا بإقلاعها وسط توقعات انتقامًا أمريكيًا؟.

وعلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على سقوط الطائرة الأوكرانية، قائلاً: "إن لديه شبهات عديدة حول ما جرى للطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران الأربعاء الماضي، لافتًا إلى أنه ربما "حدث خطأ من شخص ما".

من جانبه، علق رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، على الحادث أول أمس الخميس، قائلاً: إن المسؤولين الكنديين لديهم معلومات تؤكد أن طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية قد سقطت في إيران بفعل إطلاق صاروخين " أرض – جو" روسيي الصنع.

وأوضح ترودو أن المسؤولين الكنديين حصلوا على المعلومات من مصادرهم الخاصة وحلفاء بلاده، مضيفًا: "ربما كان هذا غير مقصود"، مُشيرًا إلى أن الصاروخين من طراز "أس أيه 15" التابع لمنظومة تور، وهو نظام صاروخي سوفيتي للدفاع الجوي.

ودعا ترودو إلى إجراء تحقيق شامل حول سبب تحطم الطائرة، مُضيفا: "تشير المعلومات الاستخباراتية والأدلة إلى أنها ضربة بصاروخ أرض - جو"، إلا أنه لم يقدم تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق، نفى رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية علي عابد زاده أن تكون طائرة الركاب التي تحطمت في طهران، الأربعاء الماضي، قد سقطت بصاروخ، وذلك مع توالي التصريحات والتقارير التي ترجح إصابتها بصاروخ.

وأعلنت أوكرانيا، إرسال فريقًا من 45 فردًا يضم خبراء إلى طهران للمساهمة في التحقيق بشأن سقوط الطائرة، ونقل جثث 11 من الأوكرانيين الذين كانوا على متن تلك الرحلة.