استئناف انعقاد برلمان أيرلندا الشمالية بعد توقف دام 3 سنوات

دبلن - (د ب أ)

انعقد برلمان أيرلندا الشمالية، اليوم السبت، لينتهي بذلك الجمود المستمر منذ ثلاث سنوات والذي أصاب عملية صنع القرار بالشلل في الإقليم المضطرب، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وتجمع الساسة في بلفاست بعد أن وافق حزب "شين فين" القومي الذي يسعى إلى إيرلندا موحدة، على العودة إلى السلطة التنفيذية وقبول المقترحات المقدمة من حكومة المملكة المتحدة والحكومة الأيرلندية.

وكان الحزب الديمقراطي الوحدوي، الذي يرغب في البقاء في الاتحاد مع بريطانيا قد أقر بالفعل خطط إعادة العمل في المؤسسات، التي انهارت في فبراير 2017 بسبب مبادرة الطاقة المتجددة التي تجاوزت الميزانية بكثير.

ويأتي هذا الإنجاز في الوقت الذي تبدأ فيه بريطانيا والاتحاد الأوروبي في التفاوض بشأن ترتيباتهما التجارية المستقبلية، مما سيؤثر على كيفية تعامل أيرلندا الشمالية التجاري معهما.

وتعد الجمعية، المعروفة باسم "ستورمونت"، وهيئتها التنفيذية، جزءا أساسيا من البنية التي أرساها اتفاق الجمعة العظيمة للسلام عام 1998، والذي أنهى إلى حد كبير ثلاثة عقود من العنف في الإقليم .

وقالت أرلين فوستر زعيمة والحزب الديمقراطي الوحدوي: "لا يمكننا أن نسمح للمجتمع بالتقهقر والسماح بتعميق الانقسامات . بغض النظر عن خلافاتنا، يجب علينا البحث عن أرضية مشتركة".

ورحب الساسة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بالخطوة الرامية إلى ترسيخ الحكومة المفوضة وعودتها للعمل مجددا. وتم كسر الجمود من قبل الحكومتين البريطانية والأيرلندية، اللتين تعهدتا بإيلاء اللغة الأيرلندية المزيد من الأهمية وتقديم أموال إضافية لأيرلندا الشمالية.