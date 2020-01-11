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الحكومة السودانية تنعي السلطان قابوس بن سعيد

08:39 م السبت 11 يناير 2020
الحكومة السودانية تنعي السلطان قابوس بن سعيد

قابوس بن سعيد

الخرطوم - أ ش أ

نعت الحكومة السودانية "فقيد الأمتين العربية والإسلامية" السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، ومؤسس نهضتها الحديثة، منوهة بالإنجازات التي حققها لأمته وشعبه، وخدمته القضايا الكبرى لوطنه وللعالمين العربي والإسلامي.

وأعربت حكومة السودان - في بيان - عن خالص تعازيها وتعازي الشعب السوداني للأسرة المالكة بسلطنة عمان الشقيقة، وللشعب العماني في الفقد العظيم، والمصاب الجلل.

وأكدت حكومة السودان إيمانها العميق بأن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بما أوتي من حكمة ونفاذ بصيرة سيواصل مسيرة النهضة والتقدم والازدهار ودور السلطنة الريادي في مخاطبة هموم وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

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قابوس بن سعيد الحكومة السودانية السودان عمان

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