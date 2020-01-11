رئيس وزراء اليابان في السعودية لبحث تخفيف حدة التوتر بالشرق الأوسط

الرياض - (د ب أ)

وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم السبت رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، في زيارة إلى المملكة تدوم يومين يلتقي خلالها مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وسيبحث آبي خلال جولته التخفيف من حدة التوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط على خلفية مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في غارة أمريكية في بغداد.

وتشمل جولة آبي إضافة إلى السعودية كلا من الإمارات وسلطنة عُمان.

ومن المقرر وفقا لمصادر سعودية ويابانية تحدثت لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن يستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والوفد المرافق له ظهر غد الأحد في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية.

وسيجري الطرفان محادثات رسمية تتركز على التطورات في منطقة الخليج العربي في ضوء التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وتهديدات الأخيرة بوقف الملاحة في مضيق هرمز إضافة إلى الوضع في اليمن والعراق.

وأوضحت المصادر أن الجانب الياباني يسعى أيضا إلى الحصول على تأكيدات سعودية بضمان تأمين احتياجات طوكيو من النفط ومناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والتجارة .

ومن المتوقع وفقا للمصادر ذاتها أن يصطحب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضيفه الياباني مساء الأحد إلى مدينة العلا غرب البلاد للاطلاع على الآثار الثقافية والتراثية هناك وخطط تحويل المنطقة إلى منطقة سياحية جاذبة حيث تستهدف المنطقة استقبال 400 ألف سائح سنوياً وتوفير 4200 وظيفة إضافة إلى تحقيق إيرادات متوقعة بقيمة 360 مليون ريال.