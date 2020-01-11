ميركل تؤيد فتح معبر حدودي آخر في سوريا لتوصيل المساعدات
موسكو - (د ب أ)
أعلنت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، اليوم السبت، دعمها وراء فتح معبر حدودي آخر لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وقالت ميركل عقب محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو: "سررت لأنه كان ممكنا الليلة الماضية الإبقاء على فتح معبرين إنسانيين على الأقل إلى إدلب، لأن الشعب هناك محتاج (للمساعدة) بشكل كبير".
وأضافت: "أتمنى أن يكون لدينا معبر إنساني آخر تجاه شمال شرقي سوريا، وهناك أيضا استعداد لمواصلة المحادثات هناك".
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