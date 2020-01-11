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ميركل تؤيد فتح معبر حدودي آخر في سوريا لتوصيل المساعدات

08:01 م السبت 11 يناير 2020
ميركل تؤيد فتح معبر حدودي آخر في سوريا لتوصيل المساعدات

المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل

موسكو - (د ب أ)

أعلنت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، اليوم السبت، دعمها وراء فتح معبر حدودي آخر لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وقالت ميركل عقب محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو: "سررت لأنه كان ممكنا الليلة الماضية الإبقاء على فتح معبرين إنسانيين على الأقل إلى إدلب، لأن الشعب هناك محتاج (للمساعدة) بشكل كبير".

وأضافت: "أتمنى أن يكون لدينا معبر إنساني آخر تجاه شمال شرقي سوريا، وهناك أيضا استعداد لمواصلة المحادثات هناك".

آنجيلا ميركل سوريا بوتين موسكو

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