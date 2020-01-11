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إيران تدين العقوبات الأمريكية الجديدة

07:59 م السبت 11 يناير 2020
إيران تدين العقوبات الأمريكية الجديدة

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

وكالات

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، العقوبات الأمريكية الجديدة، ووصفتها بـ"الأحادية والمكررة وغير القانونية وعديمة الجدوى".

وقالت الوزارة في بيان لها، مساء السبت، إن الولايات المتحدة ستتقبل الحقائق وتعترف بالهزيمة أمام إيران.

وأضافت أن واشنطن لا تزال تمارس سلوكًا أحادي الجانب وغير قانوني وعديم الجدوى وتصر على تكراره.

وشددت على أن العقوبات الأمريكية الجديدة انتهاك للقانون الدولي وانتهاك صارخ للقرار 2231 لمجلس الأمن الدولي والتزامات الإدارة الأمريكية.

وأشارت الدبلوماسية الإيرانية إلى أن تلك القوبات استهدفت صناعات تؤثر مباشرة على ملايين الإيرانيين.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن فرض عقوبات على 8 مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، تتهمهم واشنطن بزعزعة الاستقرار في المنطقة والتورط في الهجوم الصاروخي على القوات الأمريكية في العراق يوم 8 يناير.

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