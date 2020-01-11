روحاني: نرحب بأي تعاون دولي للتحقيق في سقوط الطائرة الأوكرانية

طهران - (د ب أ)

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أن السلطات الايرانية بذلت قصارى جهودها منذ اللحظات الاولى لوقوع حادث سقوط طائرة نقل الركاب الأوكرانية، معلنا ترحيبه بأي تعاون دولي للوقوف على ملابسات الحادث، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وفي اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، مساء اليوم السبت، أعرب روحاني عن أسفه لحادث سقوط الطائرة الأوكرانية ومقتل ركابها، قائلا: "تم إجراء تحقيقات مفيدة للتوصل لأسباب هذا الحادث، وتجري حاليا التحقيقات التكميلية بسرعة ودقة من أجل التوصل إلى النتجية النهائية".

وتابع الرئيس الإيراني قائلا:"منذ اللحظات الأولى بذلنا قصارى جهودنا من أجل معرفة أسباب هذا الحادث، وسنعلن عن نتائج الخطوات اللاحقة خطوة بخطوة للرأي العام العالمي".

وأبدى روحاني الرغبة باستمرار العلاقات بين البلدين في المستقبل في إطار المساعدة على رفاهية الايرانيين المقيمين في كندا وفيما يخدم مصلحة الشعبين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك للجانبين بما فيها تعزيز السلام والأمن بالمنطقة.

وأشار روحاني إلى أن أمن منطقة الشرق الأوسط الحساسة بلغ مرحلة خطيرة بسبب التدخلات والممارسات الأمريكية، قائلا: "قدمنا مبادرة هرمز للسلام في إطار خفض التوتر، فعلينا جميعا أن نبذل جهودنا من اجل عودة الاستقرار والأمن التام إلى المنطقة".

من جانبه،أعرب رئيس الوزراء الكندي عن تعازيه لمقتل عدد من المواطنين الإيرانيين في سقوط الطائرة الأوكرانية، قائلا: "علينا أن نتعاون ونبذل جهودنا لتحديد أسباب هذا الحادث بشكل واضح".

وأعلن ترودو الاستعداد لأي تعاون مع إيران في إطار القيام بالتحقيقات اللازمة بشأن هذا الحادث، معربا عن أمله بإجراء مزيد من المحادثات بين الجانبين في المستقبل بشأن القضايا التي قد تؤثر على أمن المنطقة.