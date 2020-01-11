السويد تدين إسقاط إيران لطائرة الركاب الأوكرانية

ستوكهولم - (د ب أ)

أدانت الحكومة السويدية، اليوم السبت، إسقاط إيران لطائرة الركاب الأوكرانية.

تجدر الإشارة إلى أن إيران اعترفت بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية عن غير قصد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية اليوم السبت، وأفاد بيان عسكري إيراني بأن الطائرة الأوكرانية اسقطت نتيجة خطأ بشري بعد اقترابها من مركز حساس تابع للحرس الثوري الإيراني.

وأعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن اليوم:" حقيقة إسقاط الطائرة هي أمر فظيع ومروع، كما أن إسقاط طائرة مدنية، بغض النظر عما إذا كان هذا خطأ أم لا، هو تصرف يجب إدانته وعلى إيران أن تتحمل المسؤولية الكاملة عنه".

وأضاف أن اعتراف إيران بالإسقاط السهو يوفر أساسا لإجراء تحقيق شامل وشفاف للواقعة.

وأعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، عن أسفهما للحادث، الذي أسفر عن مقتل كل من كانوا على متن الطائرة والبالغ عددهم 176 شخصا بينهم 17 شخصا يقيمون في السويد.