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الرئيس الأوكراني: طهران اعتذرت عن إسقاط الطائرة "بالخطأ"

07:46 م السبت 11 يناير 2020
الرئيس الأوكراني: طهران اعتذرت عن إسقاط الطائرة "بالخطأ"

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

وكالات:

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكى، اليوم السبت، إن طهران قدّمت اعتذارًا عن حادث الطائرة الأوكرانية، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عن إسقاطها.

وأضاف أن الرئيس الإيراني قدم اعتذارًا باسم بلاده عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.

واستطرد زيلينسكى: "إيران تحملت المسؤولية بالكامل عن سقوط الطائرة وأقرّت بأنها أسقطتها بالخطأ".

كانت وكالة "فارس" الإيرانية قالت إن طائرة أوكرانية، الأربعاء الماضي، من طراز بوينغ 737، سقطت بعيد إقلاعها من مطار الخميني في طهران، بسبب "مشكلات فنية".

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" إن الطائرة التي كان على متنها 176 شخصا، أسفرت عن "مقتل كل الركاب".

فلاديمير زيلينسكى إسقاط الطائرة أوكرانيا طهران

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