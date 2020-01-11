إصابة مدنيين اثنين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب غربي بغداد

العراق - (أ ش أ)

أفاد مصدر أمني عراقي،اليوم السبت، بإصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية ، إن "عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، مستهدفة تجمعاً للمدنيين ضمن منطقة حي العامل جنوبي العاصمة بغداد".