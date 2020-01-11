أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة السلطان قابوس الطقس أسعار الذهب أحداث ليبيا الهجوم الايراني نانسي عجرم حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

إصابة مدنيين اثنين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب غربي بغداد

06:25 م السبت 11 يناير 2020
إصابة مدنيين اثنين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب غربي بغداد

انفجار عبوة ناسفة - ارشيفية

العراق - (أ ش أ)

أفاد مصدر أمني عراقي،اليوم السبت، بإصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية ، إن "عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، مستهدفة تجمعاً للمدنيين ضمن منطقة حي العامل جنوبي العاصمة بغداد".

انفجار العراق بغداد
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان