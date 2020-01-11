ترامب: قرار تنحي هاري وميجان عن مهامهما الملكية "محزن"

واشنطن - أ ش أ

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزنه تجاه قرار الأمير هاري وزجته ميجان بالتخلي عن مهامهما الملكية كعضوين قياديين في الأسرة البريطانية المالكة.

وقال ترامب - حسبما نقلته صحيفة (بيزنس إنسايدر) الأمريكية - "إنه أمر محزن"، معربا عن دعمه للملكة إليزاببث الثانية؛ إذ أكد أنها لم ترتكب خطأ طوال ولايتها للعرش البريطاني.

وأضاف "لا أريد التدخل في الأمر، فأنا احترم الملكة.. وأعتقد أن ذلك (تخلي هاري وزوجته عن المهام الملكية) لا ينبغي أن يحدث".

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولي التي يتنقد فيها الرئيس الأمريكي ميجان ماركل؛ حيث وصفها من قبل بالـ"فظة"، عندما علم أنها قد هددت بالرحيل إلى كندا حال فوزه بالانتخابات الأمريكية عام 2016.

وكان الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس، قد أصدرا بيانا - /الأربعاء/ الماضي - أعلنا فيه أنهما "يعتزمان الانسحاب كعضوين قياديين في العائلة المالكة والتنحي عن مهامهم والعمل على الاستقلال ماليا"، كما أكدا فيه دعمهما الكامل للملكة إليزابيث الثانية.