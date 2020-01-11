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الخطوط الجوية الإيرانية تلغي رحلاتها إلى أوروبا

03:12 م السبت 11 يناير 2020
الخطوط الجوية الإيرانية تلغي رحلاتها إلى أوروبا

الخطوط الجوية الإيرانية تلغي رحلاتها إلى أوروبا

القاهرة- (وكالات):

قررت الخطوط الجوية الإيرانية، اليوم السبت، إلغاء رحلاتها نحو الدول الأوروبية حتى إشعار لاحق، وفقا لشبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأفاد مطار الإمام الخميني في بيان بأنه "نظرا لإلغاء الخطوط الجوية الإيرانية رحلاتها إلى أوروبا، يرجى من المسافرين الاتصال للاستعلام عن رحلاتهم قبل توجههم إلى المطار".

ويأتي قرار الخطوط الجوية الإيرانية بعد اعتراف طهران صباح اليوم بأن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران "عن غير قصد"، وذلك نتيجة "خطأ بشري"، بعد اقترابها من مركز عسكري حساس.

في المقابل، أعلنت شركة "الخطوط الجوية الدولية" الأوكرانية، اليوم السبت، أن الشركة قد غيرت مسارات رحلاتها بعد حادث إسقاط طائرة الـ"بوينغ" الأوكرانية بالقرب من العاصمة الإيرانية وأنها لن تحلق بعد الآن فوق إيران.

الخطوط الإيرانية الرحلات الجوية أوروبا سقوط الطائرة الأوكرانية

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