قادة عرب ينعون قابوس: فقدنا أحد القادة الحكماء

القاهرة- (وكالات):

نعى قادة الدول العربية، اليوم السبت، السلطان قابوس بعد سعيد، حاكم سلطنة عُمان، الذي وفاته المنية، ليل الجمعة/ السبت، عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد فترة حكم امتدت امتدت خمسة عقود.

وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، صباح اليوم، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان، وهو ابن عم السلطان الراحل، والذي أكد أن بلاده سوف تسير على نهج قابوس، وسوف تستمر في التعاون مع الدول الشقيقة.

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطان قابوس، وقال في تغريدة على تويتر: "بمزيد من الحزن والأسى أتقدم بخالص التعازي للأمة العربية والشعب العماني الشقيق في وفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، حيث كان داعماً دائماً للقضايا العربية والإسلامية في شتى المواقف، ورائداً لنهضة سلطنة عمان الشقيقة. أدخله الله فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان".

وأصدر الديوان الملكي السعودي، بيانا، أعلن فيه أن "خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان العائلة المالكة في سلطنة عمان والشعب العماني الشقيق والأمة العربية والإسلامية في وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور".

وتمنت السعودية "للشعب العماني الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على سلطنة عُمان وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار".

وقدم ملك الأردن عبد الله بن الحسين، التعزية بوفاة السلطان قابوس، ورد فيها: "نكون قد فقدنا أحد القادة الحكماء، الذي كان أخا كبيرا وحليفا للأردن في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية بحكمة وتوازن، مستندا إلى مبادئ راسخة".

وبعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تعزية إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الجديد أعرب فيها باسمه وباسم الشعب الكويتي عن "بالغ الحزن والأسى"، مشيرا إلى أن العالم "فقد برحيله أحد رجالاته العظام"، كما فقدت سلطنة عمان والأسرة الخليجية والأمتين العربية والإسلامية "قائدا حكيما كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا الأمتين العربية والإسلامية"، مشيدا بما حققته سلطنة عمان الشقيقة في عهده الميمون من نهضة شاملة وتطور كبير شمل مختلف الميادين.

بدوره عزى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بوفاة السلطان قابوس وعبر ببرقية التعزية عن "خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

ونشر محمد بن زايد تغريدة في حسابه على تويتر نعى فيها السلطان الراحل قابوس بقوله: "فقدت عُمان الشقيقة والأمتان العربية والإسلامية قائدا حكيما، وقامة تاريخية كبيرة، رحم الله السلطان قابوس".

فقدت عُمان الشقيقة والأمتان العربية والإسلامية قائدًا حكيمًا، وقامة تاريخية كبيرة، رحم الله السلطان قابوس، رحل عنا أخا عزيزا ورفيق درب الشيخ زايد، تقاسما بحكمتهما وإخلاصهما النهوض بشعبيهما وخدمة وطنيهما، نعزي أسرته الكريمة وشعبه، ونسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.