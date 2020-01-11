كوريا الشمالية: لن نعتزم مقايضة الاسلحة النووية مقابل رفع العقوبات

سول- (د ب أ):

أكد مستشار وزارة الخارجية الكورية الشمالية كيم كي جوان إن بلاده لن تعتمد على العلاقة الشخصية بين زعيمها، كيم جونج أون والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيث إنها لا تعتزم مقايضة أسلحتها النووية مقابل رفع العقوبات.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الشمالية المركزية عن كيم كي جوان قوله "لن تكون هناك مثل تلك المفاوضات على الإطلاق، كما كان الحال في فيتنام، حيث اقترحنا مبادلة منشأة نووية رئيسية في البلاد برفع بعض عقوبات الأمم المتحدة" طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وتابع "لسنا بحاجة للمشاركة في تلك المحادثات، حيث إن هناك فقط ضغط من جانب واحد وليس لدينا أي رغبة أن نقايض شيئا مقابل شيء آخر في المحادثات مثل التجار".

وأضاف أنه سيتم استئناف الحوار فقط، تحت شرط "موافقة مطلقة" من جانب واشنطن على مطالب كوريا الشمالية، التي لا تستعد الولايات المتحدة لتنفيذها كما أنها غير قادرة على ذلك. نعرف جيدا الطريقة التي يتعين أن نسير عليها وسنسير بطريقتنا".

جاء هذا التصريح بعد يوم من إبلاغ مستشار الأمن القومي الرئاسي الكوري الجنوبي، تشونج اوي-يونج الصحفيين إن ترامب طلب من سول إرسال تحياته لكيم، الذي احتفل بعيد ميلاده يوم الأربعاء الماضي.

وأشاع ذلك آمال بإمكانية التغلب على التوترات الجديدة بين الخصمين مرة أخرى وعقد لقاء بينهما في جولة مقبلة من المحادثات.

وقال الدبلوماسي الكوري الشمالي، مقللا من أهمية جهود سول للتوسط في العلاقات بين واشنطن وبيونج يانج إن ترامب ارسل بشكل منفصل خطابا إلى كيم في يوم عيد ميلاده من خلال قناة اتصال خاصة بين الزعيمين.