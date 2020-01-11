خامنئي يوجه باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن حادث الطائرة الأوكرانية

طهران- (د ب ا):

وجه قائد الثورة الاسلامية آية الله علي خامنئي اليوم السبت باتخاذ الاجراءات اللازمة إثر ثبوت الخطأ البشري للدفاع الجوي الإيراني والذي اسفر عن اسقاط الطائرة الاوكرانية ومقتل جميع ركابها وطاقمها صباح يوم الأربعاء الماضي.

وذكرت وكالة انباء "فارس" "أنه بعد سقوط طائرة الركاب الاوكرانية، بدأ المسؤولون على الفور بالتحقيقات اللازمة لمعرفة اسباب الحادث، وبعد أن ثبت لكبار القادة العسكريين حدوث خطأ بشري بعد أقل من 48 ساعة من الحادث، تم اطلاع قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية بالامر".

وأفاد بيان عسكري إيراني بأن الطائرة الأوكرانية اسقطت نتيجة خطأ بشري بعد اقترابها من مركز حساس تابع للحرس الثوري الإيراني.

وصرح الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت في تغريدة على موقع تويتر "التحقيقات تتواصل لتحديد هوية المسؤولين عن هذه المأساة الكبيرة والخطأ الذي لا يغتفر ومحاكمتهم".

من جانبه، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باعتذار رسمي عن الحادث ودفع تعويضات.

كانت ايران قد نفت في البداية ان صاروخا ايرانيا وراء سقوط الطائرة التي كانت في طريقها من طهران إلى كييف ومقتل كل ركابها الـ167، من بينهم 63كنديا.