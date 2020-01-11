قطر تنعي السلطان قابوس

القاهرة- (وكالات):

نعت قطر السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور سلطان عُمان الذي وافته المنية، ليل الجمعة/السبت، عن عمر يناهز 79 عاما.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية في تغريدة عبر تويتر، اليوم السبت،: "سمو أمير البلاد المفدى ينعي ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى أخاه العزيز حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور سلطان عمان الشقيقة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس".

أدى وزير التراث والثقافة العماني هيثم بن طارق السبت اليمين الدستورية بعد تعيينه سلطاناً لعمان خلفا لابن عمه السلطان قابوس بن سعيد، وفق ما أعلنت الحكومة العمانية.

وقالت الحكومة العمانية في تغريدة عبر تويتر "السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد يؤدي القسم سلطاناً للبلاد، إثر انعقاد مجلس العائلة المالكة وتقريره تثبيت من أوصى به السلطان قابوس بن سعيد".

وعقد مجلس عُمان جلسة طارئة في مقره بالبستان، حيث تم أداء القسم.