صحيفة عمانية: هيثم بن طارق يؤدي القسم خلفا للسلطان قابوس

كتب- محمود علي:

قالت صحيفة الوطن العمانية إن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سيؤدي اليمين القانونية أمام مجلس عمان صباح اليوم سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.

وأضافت الصحيفة عبر حسابها بموقع "تويتر"، أن مجلس عمان عقد منذ قليل جلسة طارئة في مقره بالبستان حيث أدى السلطان هيثم القسم.

وفي وقت سابق، دعا مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عمان، السبت، مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم في البلاد بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وعرضت التلفزيون العماني، لقطات لانعقاد مجلس الدفاع في عُمان الذي سيشرف على تطبيق الدستور العماني حتى تعيين السلطان، وقد قام بدعوة مجلس العائلة للانعقاد لاختيار سلطان عُمان خلفاً للسلطان.

وأعلنت سلطنة عمان اليوم السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر يناهز الـ79 عاما بعد صراع مع المرض.

وبحسب الدستور الصادر في 1996، يحدد السلطان في رسالة يفتحها مجلس العائلة بعد وفاته، خليفته الذي يجب أن يكون من أفراد الأسرة. وإذا فشل اجتماع الأسرة في الاتفاق على اسم، يتعين على مجلس الدفاع الذي يتألف من كبار القادة العسكريين، بمشاركة رؤساء مجلسي الدولة والشورى (غرفتي البرلمان) والمحكمة العليا، تأكيد خيار السلطان الراحل.