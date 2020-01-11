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​روحاني معتذرا عن إسقاط الطائرة الأوكرانية: "خطأ لا يغتفر"

07:14 ص السبت 11 يناير 2020
​روحاني معتذرا عن إسقاط الطائرة الأوكرانية: "خطأ لا يغتفر"

حسن روحاني

كتب- محمود علي:

علق الرئيس الإيراني حسن روحاني، على بيان قيادة القوات المسلحة الإيرانية واعترافها بإسقاط الطائرة الأوكرانية "دون قصد"، واصفا ذلك بـ"المأساة الكبرى والخطأ الذي لا يُغتفر".

وأكد روحاني عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" أن التحقيقات الداخلية للقوات المسلحة الإيرانية خلصت إلى أن الصواريخ التي أطلقت بسبب "خطأ بشري" على حد وصفه- أدت إلى إسقاط الطائرة.

وأضاف أن "التحقيقات مستمرة لتحديد ومحاكمة مرتكب الخطأ الذي لا يغتفر، وأن جمهورية إيران الإسلامية تأسف لهذا الخطأ الكارثي"، مقدما تعازيه لأسر ضحايا الطائرة الأوكرانية.

وكانت قناة برس تي في الإيرانية قد نقلت بيان قيادة القوات المسلحة الإيرانية، السبت، بأن الطائرة الأوكرانية أسقطت نتيجة "خطأ بشري"، بعد استهداف الطائرة "دون قصد".

يذكر أن طائرة الركاب الأوكرانية من طراز بوينج 737، التي كانت تحمل على متنها 176 شخصا، سقطت عقب إقلاعها. ووقع الحادث بعد وقت قليل من إطلاق إيران صواريخ على قواعد عسكرية في العراق تضم قوات أمريكية.

حسن روحاني إسقاط الطائرة الأوكرانية القوات المسلحة الإيرانية

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