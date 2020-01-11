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أول تعليق من ظريف بعد اعتراف إيران بقصف الطائرة الأوكرانية

06:59 ص السبت 11 يناير 2020
أول تعليق من ظريف بعد اعتراف إيران بقصف الطائرة الأوكرانية

محمد جواد ظريف

علق جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، على بيان قيادة القوات المسلحة الإيرانية واعترافها بإسقاط الطائرة الأوكرانية "دون قصد"، واصفا ذلك بـ"اليوم الحزين".

جاء ذلك في تغريدة لظريف على صفحته الرسمية بتويتر بعد دقائق على بيان الجيش، وقال فيها: "يوم حزين. الاستنتاجات الأولية للتحقيق الداخلي للقوات المسلحة.. خطأ بشري في وقت الأزمة الناجمة عن المغامرة الأمريكية قادت للكارثة.. نعرب عن أسفنا العميق وتعازينا لشعبنا ولعائلات الضحايا وكل الأمم المتأثرة".

وكانت قناة برس تي في الإيرانية قد نقلت بيان قيادة القوات المسلحة الإيرانية، السبت، بأن الطائرة الأوكرانية أسقطت نتيجة "خطأ بشري"، بعد استهداف الطائرة "دون قصد".

يذكر أن طائرة الركاب الأوكرانية من طراز بوينج 737، التي كانت تحمل على متنها 176 شخصا، سقطت عقب إقلاعها. ووقع الحادث بعد وقت قليل من إطلاق إيران صواريخ على قواعد عسكرية في العراق تضم قوات أمريكية.

جواد ظريف الطائرة الأوكرانية إيران قصف صاروخي

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