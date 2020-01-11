إيران: طائرة أوكرانيا حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة.. وسنحاسب المسؤول

وفي وقت سابق، نفى رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية علي عابد زاده أن تكون طائرة الركاب التي تحطمت في طهران، الأربعاء الماضي، قد سقطت بصاروخ، وذلك مع توالي التصريحات والتقارير التي ترجح إصابتها بصاروخ.

كان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال أول أمس الخميس، إن المسؤولين الكنديين لديهم معلومات تؤكد أن طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية قد سقطت في إيران بفعل إطلاق صاروخين أرض - جو روسيي الصنع.

وأوضح ترودو أن المسؤولين الكنديين حصلوا على المعلومات من مصادرهم الخاصة وحلفاء بلاده. وقال ترودو: "ربما كان هذا غير مقصود"، مُشيرًا إلى أن الصاروخين من طراز SA - 15 التابع لمنظومة تور، وهو نظام صاروخي سوفيتي للدفاع الجوي.

ودعا ترودو إلى إجراء تحقيق شامل حول سبب تحطم الطائرة، مُضيفا: "تشير المعلومات الاستخباراتية والأدلة إلى أنها ضربة بصاروخ أرض - جو"، إلا أنه لم يقدم تفاصيل إضافية.

وسقط طائرة أوكرانية صباح الأربعاء الماضي عقب إقلاعها من مطار طهران أثناء هجمات إيرانية على قواعد أمريكية في العراق.