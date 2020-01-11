الأمم المتحدة تقلص توصيل المساعدات عبر الحدود إلى سوريا بسبب ضغوط من روسيا

نيويورك - (د ب أ):

صوت مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة لصالح تمديد توصيل المساعدات الحيوية إلى سوريا من خلال معبرين حدوديين، مع وقف توصيل المساعدات الإنسانية من شمال شرق البلاد بسبب ضغوط من روسيا.

ويقلص هذا القرار بشكل فعال من عدد المعابر الحدودية لتوصيل المساعدات إلى البلاد التي تعصف بها الحرب من أربعة معابر إلى معبرين اثنين فقط، وهو ما وصفه سفير بريطانيا إلى الأمم المتحدة بـأنه "غير كاف".

ومنذ عام 2014، سمح قرار صادر عن الأمم المتحدة بإرسال المساعدات إلى أجزاء من سورية لا تخضع لسيطرة الرئيس السوري بشار الأسد عبر معبرين من تركيا في الشمال الغربي ومعبر من العراق في الشمال الشرقي ومعبر من الأردن في الجنوب، وهو لا يستخدم حاليا. وكان من المفترض أن ينتهي التفويض الحالي يوم الجمعة.

وفي كانون ديسمبر الماضي، صوتت روسيا والصين ضد مقترح لإعادة تجديد تفويض ادخال المساعدات من معبري تركيا ومعبر من العراق لمدة عام، وهي خطة أيدتها الدول الـ13 الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

وفي محاولة لنيل الدعم الروسي، اقترحت ألمانيا وبلجيكا يوم الجمعة الابقاء على المعبرين التركيين فقط لمدة ستة أشهر، مع خيار البحث عن بدائل لمعبر العراق.

وأكدت موسكو، الحليف الأكبر للأسد أن المساعدات تقدم الآن بواسطة الحكومة السورية التي لا توافق على إيصال المساعدات عبر الحدود.