عمان تعلن الحداد 3 أيام بعد وفاة السلطان قابوس
02:36 ص السبت 11 يناير 2020
أعلنت وكالة الأنباء العمانية، الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يوما بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.
كانت الوكالة أعلنت عبر حسابها بموقع "تويتر" في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت بوفاة السلطان قابوس.
الخبر التالى:بعد وفاته.. من يخلف السلطان قابوس؟
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