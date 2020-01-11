عمان تعلن الحداد 3 أيام بعد وفاة السلطان قابوس

أعلنت وكالة الأنباء العمانية، الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يوما بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

كانت الوكالة أعلنت عبر حسابها بموقع "تويتر" في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت بوفاة السلطان قابوس.