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المعارضة الفنزويلية تؤكد رفضها التفاوض مجددا مع مادورو

01:59 ص السبت 11 يناير 2020
المعارضة الفنزويلية تؤكد رفضها التفاوض مجددا مع مادورو

خوان جوايدو

كاراكاس - (د ب أ):

قالت المعارضة الفنزويلية الجمعة إن وفدا نرويجيا سيزور فنزويلا قريبا، لكنها أضافت أنها لن تستأنف مجددا المفاوضات التي توسطت فيها أوسلو مع الحكومة.

وقال بيان صادر عن مكتب زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي اعترفت به عشرات الدول رئيسا مؤقتا لفنزويلا، إن عملية التفاوض التي أجريت في أوسلو وباربادوس العام الماضي "أغلقت ولذلك فلن نحضر الاجتماعات".

وأعلن مكتب جوايدو عن زيارة الوفد النرويجي بعدما حاولت كل من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من ناحية والمعارضة من ناحية أخرى السيطرة على الجمعية الوطنية في وقت سابق من الأسبوع.

وقد تم انتخاب كل من جوايدو والنائب الموالي للحكومة لويس بارا رئيسا للجمعية الوطنية من جانب مجموعة مختلفة من النواب، وكان أنصار جوايدو قد اقتحموا في وقت سابق مبنى الجمعية الوطني رغم محاولة قوات الأمن منعهم من الدخول.

وقال مكتب جوايدو "من الواضح أن النظام أظهر- عندما اعتدي عسكريا على الجمعية الوطنية- أنه قرر عرقلة جميع الحلول السياسية".

وأضاف البيان "لقد عرقل مادورو أي حل تفاوضي للأزمة الفنزويلية".

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