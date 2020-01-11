كندا وأوكرانيا تتفقان على الدفع من أجل تحقيق موضوعي في تحطم الطائرة الأوكرانية

أوتاوا - (أ ش أ):

اتفقت كندا وأوكرانيا على الدفع نحو إجراء تحقيق موضوعي في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جديد جمع رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، والرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينيسكي مساء الجمعة.

وكتب زيلينسكي، في تغريدة على موقع تويتر، "يجب ألا تكون هناك تكهنات حول المأساة؛ وستستخدم أوكرانيا وكندا كل الوسائل الممكنة للدعوة إلى تحقيق موضوعي وشامل".

وذكرت كندا وبريطانا أن الطائرة سقطت بصاروخ إيراني، ربما عن طريق الخطأ. وتوفي جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 176 شخصا، بمن فيهم 63 كنديا، في تحطم طائرة بوينج 737-800.

كما تحدث وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامباين، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو حول إسقاط طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية في إيران يوم الأربعاء الماضي.

ويعقد وزير الخارجية مؤتمرا صحفيا بعد قليل للكشف عن آخر تطورات الحادث.