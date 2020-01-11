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تونس: أحزاب وكتل برلمانية تعلن عن جبهة موحدة بعد سقوط الحكومة المقترحة في البرلمان

01:33 ص السبت 11 يناير 2020
تونس: أحزاب وكتل برلمانية تعلن عن جبهة موحدة بعد سقوط الحكومة المقترحة في البرلمان

نبيل القروي

تونس - (د ب):

أعلنت أحزاب وكتل برلمانية أمس الجمعة عن تكوين جبهة برلمانية غداة التصويت على اسقاط الحكومة المقترحة.

وقال نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس الليبرالي" الذي حل ثانيا في الانتخابات التشريعيةّ، إن الجبهة ستضم أيضا أحزاب "حركة الشعب" و"حركة تحيا تونس" وكتلة الاصلاح الديمقراطي وكتلة المستقبل.

وستكون الكتلة الجديدة الأولى في البرلمان بعدد نواب يعادل 90 نائبا، بحسب ما ذكر القروي.

وقال في المؤتمر الصحفي "نطمئن التونسيين. سنقدم مبادرة وأيدينا ممدودة للجميع وسنتشاور مع الرئيس".

وتأتي هذه الخطوة غداة التصويت في البرلمان بعدم منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل الحبيب الجملي مرشح حزب حركة النهضة الاسلامية الفائز في الانتخابات التشريعية.

وتنتهي المهلة المحددة بتكوين الحكومة ونيل الثقة دستوريا منتصف هذا الشهر، وتتبقى الخطوة التالية وهي أن يعين رئيس الجمهورية قيس سعيد الشخصية "الأقدر" للبدء في مشاورات لتكوين حكومة جديدة في مدة أقصاها شهران.

وفشل الجملي في تمرير حكومة كفاءات مستقلة خالية من مشاركة الأحزاب، بعد أسابيع من المشاورات.

وصوت 134 نائبا ضد منح الثقة للحكومة فيما صوت 72 لصالح منحها الثقة وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت.

وكانت الحكومة تحتاج إلى الأغلبية المطلقة لنيل الثقة وهي 109 أصوات.

نبيل القروي أحزاب برلمانية الانتخابات التشريعيةّ تونس

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