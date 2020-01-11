ترامب يرى أن الأزمة في الأسرة الملكية البريطانية مثيرة "للحزن"

واشنطن - (د ب أ):

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسفه للأزمة التي تعرضت لها الأسرة الملكية البريطانية بعد انسحاب الأمير هاري والدوقة ميجان من منصبيهما الملكيين.

وقال ترامب لشبكة تلفزيون فوكس نيوز : "أعتقد أن هذا أمر محزن".

وأوضح ترامب أن موقف الملكة إليزابيث هو أكثر ما يثير حزنه، "فهي امرأة عظيمة" على حد قوله.

أضاف ترامب أن الملكة لم ترتكب خطأ على الإطلاق، و"كان عهدها بلا شائبة".

وذكر ترامب أنه لا يرغب في الحديث عن هذا الشأن بالتفصيل، قائلا: "أنا لا أحمل للملكة إلا الاحترام".

كان هاري وميجان أعلنا يوم الأربعاء الماضي بصورة مفاجئة أنهما سينسحبان من واجباتهما الملكية إلى حد كبير.

وقال الزوجان إنهما يرغبان في الاستقلال المالي ويرغبان في العيش في بريطانيا وكندا.

ويسعى الأعضاء البارزون في الأسرة الملكية لإيجاد حل للوضع المستقبلي لكل من هاري وميجان خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي يتطلب عقد عدة جلسات أزمة.