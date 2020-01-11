العراق .. مفوضية حقوقية تدين استهداف الصحفيين في التظاهرات

بغداد - (د ب ا):

أدانت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق اليوم الجمعة حادثة اغتيال صحفيين واعتقال أخرين على خلفية المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها ساحات التظاهر في محافظة البصرة 550كم جنوبي بغداد.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب .أ) أن مراسلا ومصورا يعملان لحساب محطة فضائية عراقية لقيا حتفهما برصاص مسلحين خلال تغطيتهما المظاهرات الاحتجاجية في محافظة البصرة.

وقالت المفوضية في بيان إنها تدين "كافة أشكال العنف والاغتيال والخطف التي تطال المتظاهرين والناشطين والصحفيين".

وأضافت أنها وثقت المفوضية اعتقال ١٥ متظاهرا في محافظة البصرة تم اطلاق سراحهم لاحقا.

وأكدت المفوضية أن "هذه الافعال تعد انتهاكا صارخا لحق الحياة والأمن والامان وحرية الراي والتعبير وتطالب الحكومة والقوات الامنية بملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة".

وشددت في بيانها "على قيام الحكومة بتحمل مسؤوليتها والقيام بدور حقيقي لحماية التظاهرات والحفاظ على سلميتها وحماية حياة المتظاهرين والناشطين والصحفيين من أي انتهاك يحصل ومن أي جهة كانت".