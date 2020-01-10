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وزراء ايرلنديون وبريطانيون يشيدون باستعادة اتفاق تقاسم السلطة "التاريخي"

11:46 م الجمعة 10 يناير 2020
وزراء ايرلنديون وبريطانيون يشيدون باستعادة اتفاق تقاسم السلطة "التاريخي"

وزير الخارجية الايرلندي سايمون كوفيني ورئيس الوزرا

لندن - (د ب أ):

أشاد وزراء الحكومتين الايرلندية والبريطانية بالاتفاق "التاريخي" الذي تم التوصل إليه اليوم الجمعة، لاستعادة تقاسم السلطة في إيرلندا الشمالية.

وقال وزير الخارجية الايرلندي سايمون كوفيني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كانت الساعات الأربع والعشرين الماضية تاريخية بالنسبة لإيرلندا الشمالية."

وأشاد كوفيني بفريقه الوزاري لإصداره اتفاقية "العقد الجديد ، النهج الجديد" التي نشرتها الحكومتان معا في وقت متأخر أمس الخميس.

اتفاق تقاسم السلطة سايمون كوفيني إيرلندا الشمالية

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