براين هوك: واشنطن مستعدة للحوار بشأن الملف النووي الإيراني

واشنطن/ بروكسل - (د ب أ):

أكد مبعوث الخارجية الأمريكية الخاص للشؤون الإيرانية براين هوك، استعداد واشنطن لإجراء مباحثات بشأن الملف الإيراني.

هوك اليوم في بروكسل إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن فتح الأبواب مجددا أمام الدبلوماسية الأمريكية للتفاوض في هذا الملف.

وذكر هوك أن ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاقية نووية جديدة مع إيران لتجاوز الاختلافات بين الدولتين.

وأضاف هوك قائلا: "ونحن ندعو إيران إلى فعل الشيء ذاته وعدم مقابلة نهجنا الدبلوماسي بالعنف العسكري".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في 2018 من جانب واحد إنهاء الاتفاقية النووية التي تم التوصل إليها بعد جهود حثيثة مع إيران وتهدف إلى منعها من التوصل إلى إنتاج السلاح النووي.