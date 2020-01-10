مصادر عسكرية ليبية تعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة في طرابلس
11:09 م الجمعة 10 يناير 2020
طرابلس - (د ب ا):
تمكنت منصات الدفاع الجوي للجيش الوطني الليبي، مساء الجمعة، من إسقاط طائرة تركية مسيرة بالعاصمة طرابلس.
ونقلت بوابة"أفريقيا الإخبارية" عن مصادر عسكرية باللواء التاسع قولها إنه "تم إسقاط الطائرة المسيرة إبان رصدها تحركات قوات الجيش في منطقة أبوسليم، وقبل أن تستهدف تمركزاتهم".
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
1016
-
237
-
215
-
177
-
174
-
171
-
150
-
113
-
88
-
73
-
64
-
59
-
57
-
56