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مصادر عسكرية ليبية تعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة في طرابلس

11:09 م الجمعة 10 يناير 2020
مصادر عسكرية ليبية تعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة في طرابلس

أرشيفية

طرابلس - (د ب ا):

تمكنت منصات الدفاع الجوي للجيش الوطني الليبي، مساء الجمعة، من إسقاط طائرة تركية مسيرة بالعاصمة طرابلس.

ونقلت بوابة"أفريقيا الإخبارية" عن مصادر عسكرية باللواء التاسع قولها إنه "تم إسقاط الطائرة المسيرة إبان رصدها تحركات قوات الجيش في منطقة أبوسليم، وقبل أن تستهدف تمركزاتهم".

منصات الدفاع الجوي إسقاط طائرة تركية طرابلس الجيش الوطني الليبي أحداث ليبيا

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