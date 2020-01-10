مصادر عسكرية ليبية تعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة في طرابلس

طرابلس - (د ب ا):

تمكنت منصات الدفاع الجوي للجيش الوطني الليبي، مساء الجمعة، من إسقاط طائرة تركية مسيرة بالعاصمة طرابلس.

ونقلت بوابة"أفريقيا الإخبارية" عن مصادر عسكرية باللواء التاسع قولها إنه "تم إسقاط الطائرة المسيرة إبان رصدها تحركات قوات الجيش في منطقة أبوسليم، وقبل أن تستهدف تمركزاتهم".