رئيس حكومة إقليم كردستان يبحث مع وزير الطاقة الامريكي العلاقات الثنائية

أربيل(العراق) - (د ب ا):

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني اليوم الجمعة في اتصال هاتفي مع وزير الطاقة الأمريكي، دان بروليت العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان وأمريكا.

وقال بارزاني في تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر" اتصال مثمر مع وزير الطاقة الأمريكي، تحدثنا خلاله عن العلاقات بين إقليم كردستان والولايات المتحدة في مجال الطاقة".

وأضاف قائلا :" سنبقى على اتصال مستمر وسنعمل معاً من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمار الأمريكي في مجال الطاقة بإقليم كردستان".