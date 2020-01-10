أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أسعار الذهب أحداث ليبيا الهجوم الايراني نانسي عجرم الأفضل في أفريقيا حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

رئيس حكومة إقليم كردستان يبحث مع وزير الطاقة الامريكي العلاقات الثنائية

10:56 م الجمعة 10 يناير 2020
رئيس حكومة إقليم كردستان يبحث مع وزير الطاقة الامريكي العلاقات الثنائية

رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني

أربيل(العراق) - (د ب ا):

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني اليوم الجمعة في اتصال هاتفي مع وزير الطاقة الأمريكي، دان بروليت العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان وأمريكا.

وقال بارزاني في تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر" اتصال مثمر مع وزير الطاقة الأمريكي، تحدثنا خلاله عن العلاقات بين إقليم كردستان والولايات المتحدة في مجال الطاقة".

وأضاف قائلا :" سنبقى على اتصال مستمر وسنعمل معاً من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمار الأمريكي في مجال الطاقة بإقليم كردستان".

مسرور بارزاني إقليم كردستان دان بروليت

الخبر التالى:

مصادر عسكرية ليبية تعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة في طرابلس
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الزمالك يتخطى زيسكو بهدفين ويزاحم مازيمبي في الصدارة