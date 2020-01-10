الجيش الجزائري يعلن قتل "إرهابيين خطيرين" شرقي البلاد

الجزائر - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن مفرزة للجيش قتلت "إرهابيين" وصفتهما بـ" الخطيرين"، اليوم الجمعة، اثر كمين بمنطقة مشاط ببلدة الميلية في ولاية جيجل شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة في موقعها الرسمي أن الشخصين سبق وانضما إلى الجماعات" الإرهابية" في تسعينيات القرن الماضي.

وكشفت الوزارة في بيان أن العملية أسفرت عن ضبط مسدسين رشاشين نوع كلاشنيكوف، و" خزنات ذخيرة ، ومنظارين ليليين وأغراض اخرى.

كانت مفرزة للجيش اعتقلت قبل يومين "إرهابيا" بمنطقة تمنراست أقصى جنوبي الجزائر، كان ينشط في أحد التنظيمات "الإرهابية" بمنطقة الساحل، كما دمرت مفارز أخرى للجيش، لغمين وقنبلة تقليدية الصنع بولايتي عين الدفلى وسطيف.