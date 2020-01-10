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صحيفة أحوال التركية: مقتل 3 وإصابة 6 جنود أتراك في ليبيا

08:37 م الجمعة 10 يناير 2020
صحيفة أحوال التركية: مقتل 3 وإصابة 6 جنود أتراك في ليبيا

صحيفة تركية تقول إن 3 جنود أتراك و6 آخرين أصيبوا

(د ب أ):

نشرت صحيفة "أحوال" التركية، اليوم الجمعة، تقريرًا نقلًا عن مصادر مطلعة، يفيد بمقتل ثلاثة جنود أتراك في ليبيا، وإصابة ستة آخرين، ما يجعلها أول خسائر تركية في العملية العسكرية بليبيا التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آواخر العام الماضي.

وقالت المصادر للصحيفة التركية، إن جثامين الجنود الأتراك وصلت مطار مصراتة، وأن طائرة تركية خاصة ستنقلها اليوم الجمعة إلى تركيا.

وكشفت تغريدة على حساب تويتر في حساب الثورة الليبية باللغة الإنجليزية عن وجود عدد من الجنود الأتراك الجرحى في مستشفى مدينة نالوت 270 كيلومترا غرب طرابلس.

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ولم يعرف بعد المكان الذي قتل فيه الجنود الأتراك، في الوقت الذي تستمر فيه قوات الجيش الوطني الليبي في تضييق الخناق على قوات الوفاق في العاصمة طرابلس.

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