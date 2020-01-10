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الليبيون يتظاهرون ضد التدخل التركي أمام سفارة بلادهم في برلين

08:35 م الجمعة 10 يناير 2020
الليبيون يتظاهرون ضد التدخل التركي أمام سفارة بلادهم في برلين

الليبيون يتظاهرون

برلين - (د ب ا):

نظم أبناء الجالية الليبية في العاصمة الألمانية تظاهرة، اليوم الجمعة، أمام السفارة التركية في برلين نددوا فيها بتدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، ودعم المليشيات والإرهاب لتخريب البلاد.

وذكرت بوابة"أفريقيا الإخبارية" اليوم أن المتظاهرين رفعوا العلم الليبي ولافتات كتب عليها (أردوغان داعم المليشيات والإرهاب في ليبيا" و "ارحل يا أردوغان عن أرضنا" و"ندد بالتدخل التركي العسكري في ليبيا"، ورددوا هتافات تطالب بوقف التدخل العسكري التركي في ليبيا.

وطالب منظمو التظاهرة الليبية من أمام السفارة التركية في برلين، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل المسؤولية والتصدي بقرارات صريحة وواضحة تمنع التدخل التركي العسكري في ليبيا ودعم أردوغان للمليشيات والإرهاب.

الجالية الليبية السفارة التركية برلين أردوغان المليشيات أحداث ليبيا

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