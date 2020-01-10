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أوكرانيا: الطائرة المنكوبة غيرت مسارها أثناء السقوط

07:55 م الجمعة 10 يناير 2020
أوكرانيا: الطائرة المنكوبة غيرت مسارها أثناء السقوط

موقع تحطم الطائرة الأوكرانية

وكالات:

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة غيرت مسارها بعد أن بدأت في السقوط.

وقال بريستايكو في إحاطة، نقلتها وكالة سبوتنيك، اليوم الجمعة "بالنسبة لدوران الطائرة، بالفعل قامت الطائرة بتغيير مسارها، ومن السابق لأوانه الحديث عن السبب. وفقا للمعلومات المتوفرة، فقد حدث ذلك بعد أن بدأت في السقوط".

تحطم الطائرة الأوكرانية بوينج 737 إيران واشنطن

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