أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أسعار الذهب أحداث ليبيا الهجوم الايراني نانسي عجرم الأفضل في أفريقيا حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

اشتباكات بين متظاهرين والقوات الأمنية العراقية في البصرة

07:36 م الجمعة 10 يناير 2020
اشتباكات بين متظاهرين والقوات الأمنية العراقية في البصرة

أرشيفية

البصرة (العراق) - (د ب أ):

أفاد متظاهرون اليوم الجمعة بأن اشتباكات اندلعت بين متظاهرين والقوات الأمنية في محافظة البصرة 550 كيلومترا جنوبي بغداد.

وأبلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بـ "أن اشتباكات اندلعت بين متظاهرين والقوات الأمنية في محافظة البصرة بعد أن تدخلت القوات لفض التظاهرة واعتقال عدد من المتظاهرين واقتيادهم إلى مراكز الاحتجاز".

وأوضح الشهود أن المتظاهرين انتقلوا للتظاهر أمام مقر قيادة شرطة البصرة؛ للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم وهم يهتفون بشعارات تطالب بعدم تقييد الحريات.

وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أن قوات الشرطة احتجزت 20 متظاهرا وتمكنت من إطلاق سراح 16 منهم فيما ظل آخرون معتقلين.

ولا زالت الاضطرابات تخيم على ساحة التظاهر بمحافظة البصرة وسط انتشار أمني كثيف، بحسب شهود عيان.

البصرة العراق الأمن العراقي اشتباكات متظاهرين

الخبر التالى:

بومبيو يرجح فرضية سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان