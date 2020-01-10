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بومبيو يؤكد لرئيس أوكرانيا استعداد بلاده للمساعدة في تحقيقات الطائرة المنكوبة

07:35 م الجمعة 10 يناير 2020
بومبيو يؤكد لرئيس أوكرانيا استعداد بلاده للمساعدة في تحقيقات الطائرة المنكوبة

مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي

واشنطن - (د ب أ):

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة عن استعداد بلاده لتقديم:"دعمنا ومساعدتنا في التحقيق الجاري"، بشأن تحطم طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية الرحلة رقم 752 عقب إقلاعها من العاصة الإيرانية طهران.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج تغريدة لبومبيو اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" ، أعرب فيها أيضا عن تعازيه لأقارب الضحايا.

ولقي ركاب الطائرة البوينج طراز 737 البالغ وعددهم 176 شخصا ، حتفهم جميعا، عندما تحطمت في أحد الحقول بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران في طريقها إلى كييف في أوكرانيا.

مايك بومبيو الخارجية الأمريكية سقوط الطائرة الأوكرانية

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