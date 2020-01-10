بلومبرج : مقتل خمسة أشخاص في انفجار بغربي باكستان

كويتا(باكستان) - (د ب ا):

قتل خمسة أشخاص إثر انفجار قنبلة اليوم الجمعة في إحدى مناطق مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان بجنوب غربي باكستان.

بثت النبأ وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن الإذاعة الباكستانية .

وكانت قناة " جيو نيوز " الإخبارية الباكستانية فد نقلت عن مصادر الشرطة قولها فى وقت سابق اليوم أن انفجارا وقع في منطقة غوث آباد المكتظة بالسكان بمدينة كويتا.

وأضافت الشرطة، التى تحاول التأكد من طبيعة الانفجار، أنه تم نقل مصابين إلى المستشفى المدني لتلقي العلاج الطبي.